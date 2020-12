Chiara Ferragni gioca con Leone, poi si lascia sfuggire il nome femminile. I fan: «Ecco come si chiamerà sua figlia» (Di venerdì 4 dicembre 2020) . Pochi minuti fa, l’imprenditrice digitale ha condiviso un video su Instagram che ha fatto immediatamente il giro del web. Secondo i suoi follower, infatti, avrebbe spoilerato il nome della bimba in arrivo. Ma andiamo con ordine. Nel filmato, Leone si “allena” a diventare fratello maggiore. Il piccolo gioca con una bambola in passeggino, svegliandola e mettendola a dormire. Durante il gioco, però, la bambola cade e interviene Chiara Ferragni: «Povera Rachele». Immediati i commenti dei fan: «La sorellina si chiamerà Rachele». E ancora: «Che bel nome avrà la sorellina di Leone». Ma Fedez nega. In una story su Instagram, il rapper chiarisce: «Rachele è il nome della bambola di Leo, non della sorellina». Poi scherza: «La sorellina si ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 4 dicembre 2020) . Pochi minuti fa, l’imprenditrice digitale ha condiviso un video su Instagram che ha fatto immediatamente il giro del web. Secondo i suoi follower, infatti, avrebbe spoilerato ildella bimba in arrivo. Ma andiamo con ordine. Nel filmato,si “allena” a diventare fratello maggiore. Il piccolocon una bambola in passeggino, svegliandola e mettendola a dormire. Durante il gioco, però, la bambola cade e interviene: «Povera Rachele». Immediati i commenti dei fan: «La sorellina siRachele». E ancora: «Che belavrà la sorellina di». Ma Fedez nega. In una story su Instagram, il rapper chiarisce: «Rachele è ildella bambola di Leo, non della sorellina». Poi scherza: «La sorellina si ...

