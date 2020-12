Chi è Stefano Sannino | l’italiano a capo della diplomazia Ue

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Con Helga Maria Schmid prossima a entrare a far parte dell’Osce, il ruolo di segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna verrà preso dal, che soltanto a febbraio era stato nominato vice segretario generale per le questioni economiche e globali del Servizio per l’azione esterna dell’Unione europea. Ad annunciarlo è stato l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell,delcomunitaria., 61 anni il prossimo 24 dicembre, “porta con sé una lunga e ricca esperienza diplomatica europea dal suo servizio di alto livello sia alle istituzioni dell’Unione europea che al governo italiano. Non riesco a pensare a un candidato migliore per guidare il Seae nella sua seconda decade”, ha dichiarato ...