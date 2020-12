Chi è Madame, l’ospite che ha fatto impazzire il pubblico di X Factor (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nella puntata di giovedì 3 dicembre Madame è stata ospite ad X Factor. Ma chi è davvero la cantante che ha fatto impazzire il pubblico? Madame a X Factor. Fonte: InstagramNel corso della serata di giovedì 3 dicembre è stata ospite ad X Factor 2020 Madame, invitata allo show per duettare insieme a Blind. Ma come si chiama veramente la cantante? E soprattutto come è arrivata al successo, conquistando letteralmente il pubblico italiano? Chi è Madame Madame. Fonte: InstagramMadame, all’anagrafe Francesca Calearo, è nata a Creazzo in provincia di Vicenza nel 2002, e fin da giovanissima si è avvicinata allo studio della musica che è diventata non solo la ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nella puntata di giovedì 3 dicembreè stata ospite ad X. Ma chi è davvero la cantante che haila X. Fonte: InstagramNel corso della serata di giovedì 3 dicembre è stata ospite ad X2020, invitata allo show per duettare insieme a Blind. Ma come si chiama veramente la cantante? E soprattutto come è arrivata al successo, conquistando letteralmente ilitaliano? Chi è. Fonte: Instagram, all’anagrafe Francesca Calearo, è nata a Creazzo in provincia di Vicenza nel 2002, e fin da giovanissima si è avvicinata allo studio della musica che è diventata non solo la ...

