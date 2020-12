Chi è il nuovo nemico? Che aspetto ha | quante facce ha? Lorenzo Campese si racconta per la presentazione de Il Nuovo Nemico | il primo ep di Otto | MyBand

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Chi è il? Cheha,ha? Le canzoni dell’ep dinon forniscono risposte chiare, piuttosto si pongono domande. I branino attimi di difficoltà: di comunicazione, di sentimento, di integrazione in un contesto sociale, di ansia mediatica.Insomma, di una tendenza quasi patologica a crearsi ogni volta un mostro,da combattere o da esorcizzare.?L’ep è composto da quattro brani inediti con la produzione artistica di Stefano Bruno e Simone Morabito (Riva), e si avvale del mix di Gianni “Blob” Roma e Matteo Cantaluppi (Ex Otago, The Giornalisti, Bugo), due importanti punti di riferimento nel panorama indie-alternative ...