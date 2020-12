Chi è Giulia Salemi | l’influencer italo-iraniana al Grande Fratello VIP

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020)è una modella, showgirl e influencer-persiana, nota al pubblico per aver partecipato due volte alVIP e a Pechino Express. Ex gieffina del GF Vip 3, a novembre 2020 è rientrata nella Casa più spiata d’Italia. La sua entrata nel mondo dello spettacolo risale però al 2014, quando è arrivata quarta a Miss Italia. Si sono susseguite diverse partecipazioni televisive, tra cui quella a Pechino Express insieme alla madre., che su Instagram conta più di 1.212.600 follower, ha anche pubblicato un libro, in cui racconta a 360 gradi chi è. Chi è: la carriera tra Miss Italia, Pechino Express e GF VIP...