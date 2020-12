(Di venerdì 4 dicembre 2020) La larga vittoria sul campo del Siviglia ha garantito ai Blues il primo posto nel loro girone di Champions League. Ilnon ha deluso nella stagione dell’agognato ritorno in Premier League. La squadra di Marcelo Bielsa tutto sommato è divertente da vedere, e anche efficace per il suo potenziale, come dimostra anche la vittoria InfoBetting: Scommesse Sportive e

skillandbet : ?? Pronostici Premier League ? ?? - infobetting : Chelsea-Leeds (sabato, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - SteCrocco : Chelsea-Leeds United: numeri, curiosità e statistiche - CinqueNews : Chelsea-Leeds United: numeri, curiosità e statistiche - andreapezzoni87 : #PremierLeague, 11^ giornata Oggi Aston Villa-Newcastle RINVIATA Domani Burnley-Everton h13.30 Man City-Fulham h16… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Leeds

Il Veggente

Segui i nostri consigli per le scommesse del week end. Il campionato inglese scende in campo con la 11° giornata della stagione 2020/2021 ...Il 5 dicembre 2020 si giocano gli anticipi di Serie A ma si gioca anche in Serie B, Premier League, Ligue 1 e Liga, Bundesliga, Eliteseriene Serie C ...