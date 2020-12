Che cos'è questa storia dei monoliti e delle statue falliche spuntati in giro per il mondo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dalla comparsa della prima lastra nel deserto dello Utah fino alla scoperta più recente in California: grande scherzo mondiale o cospirazione aliena? Negli ultimi venti giorni abbiamo assistito a ripetute scoperte e sparizioni di strani monoliti di acciaio in diverse parti del mondo. Le teorie più fantasiose rimbalzano sui social, ma la somiglianza di questi oggetti con il monolite alieno di Odissea nello Spazio è lampante Leggi su it.mashable (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dalla comparsa della prima lastra nel deserto dello Utah fino alla scoperta più recente in California: grande scherzo mondiale o cospirazione aliena? Negli ultimi venti giorni abbiamo assistito a ripetute scoperte e sparizioni di stranidi acciaio in diverse parti del. Le teorie più fantasiose rimbalzano sui social, ma la somiglianza di questi oggetti con il monolite alieno di Odissea nello Spazio è lampante

