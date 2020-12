CG TV | nasce il canale televisivo free di CG Entertainment

(Di venerdì 4 dicembre 2020) CG TV, nuovofre di CGsarà disponibile dal 9 dicembre su Smart TV Samsung grazie all'applicazione Samsung TV Plus. CGè orgogliosa di annunciare che dal 9 dicembre 2020 sarà on air ilCG TV, disponibile per tutti i possessori di una Smart TV Samsung*, grazie all'applicazione Samsung TV Plus. CG TV è uncompletamente nuovo e interamente dedicato al meglio del cinema italiano, classico e contemporaneo, che porrà grande attenzione anche agli autori emergenti e al cinema documentario. Il palinsesto sarà arricchito da produzioni internazionali di grande qualità, presentate e premiate ai più importanti Festival di cinema. Completa l'offerta di CG TV la serie MASTERCLASS: interviste esclusive a grandi ...

