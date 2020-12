Cerreto Sannita | Ciaburri incontra i vertici dell’Asl sannita | l’esito del confronto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo da Gianmariamicheledi “Impegno per”. “Mentre c’è chi litiga per la gestione del potere nel momento più difficile per la comunità di, in settimana ho chiesto ed ottenuto dire (considerata la particolare situazione sanitaria del nostro territorio) il Direttore Generaledi Benevento Dott. Volpe, visto che sono stato uno dei primi a mettere in dubbio l’operatonella gestione dell’emergenza pandemica. Innanzitutto, posso dire di avereto una persona cortese e disponibile alanche ” #aspro”, ma nonostante tutto una persona pronta al dialogo costruttivo ...