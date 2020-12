Cerca di sgozzare la sua ex, tunisino condannato a 16 anni. Nel 2007 assassinò l’amante (Di venerdì 4 dicembre 2020) Torino, 4 dic – Sedici anni di carcere senza attenuanti e con ordine di espulsione a condanna espiata per Mohamed Safi, il 37enne tunisino che nel 2019 a Torino cercò di sgozzare la sua ex con una bottiglia rotta. L’uomo si trovava temporaneamente fuori dal carcere dove stava scontando una condanna a 15 anni per aver ucciso nel 2007 a Bergamo l’amante, la 21enne Alessandra Mainolfi. I giudici gli avevano concesso un permesso giornaliero perché potesse lavorare in una cooperativa di Grugliasco, stante l’obbligo di fare ritorno alla casa circondariale ogni sera. Il tunisino aveva nascosto alla ex di essere detenuto per omicidio Il tunisino aveva deciso di uccidere la donna dopo che questa aveva scoperto della sua condizione di detenuto per omicidio e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Torino, 4 dic – Sedicidi carcere senza attenuanti e con ordine di espulsione a condanna espiata per Mohamed Safi, il 37enneche nel 2019 a Torino cercò dila sua ex con una bottiglia rotta. L’uomo si trovava temporaneamente fuori dal carcere dove stava scontando una condanna a 15per aver ucciso nela Bergamo, la 21enne Alessandra Mainolfi. I giudici gli avevano concesso un permesso giornaliero perché potesse lavorare in una cooperativa di Grugliasco, stante l’obbligo di fare ritorno alla casa circondariale ogni sera. Ilaveva nascosto alla ex di essere detenuto per omicidio Ilaveva deciso di uccidere la donna dopo che questa aveva scoperto della sua condizione di detenuto per omicidio e ...

hele_fr : RT @claudio_2022: Cerca di sgozzare la sua ex, tunisino condannato a 16 anni. Nel 2007 assassinò l’amante. - Bomba2H : RT @claudio_2022: Cerca di sgozzare la sua ex, tunisino condannato a 16 anni. Nel 2007 assassinò l’amante. - Pietro_Otto : RT @claudio_2022: Cerca di sgozzare la sua ex, tunisino condannato a 16 anni. Nel 2007 assassinò l’amante. - Acmor3 : RT @claudio_2022: Cerca di sgozzare la sua ex, tunisino condannato a 16 anni. Nel 2007 assassinò l’amante. - vincenz94704898 : RT @claudio_2022: Cerca di sgozzare la sua ex, tunisino condannato a 16 anni. Nel 2007 assassinò l’amante. -

Ultime Notizie dalla rete : Cerca sgozzare Cerca di sgozzare la sua ex, tunisino condannato a 16 anni. Nel 2007 assassinò l’amante Il Primato Nazionale Torino, tentò di sgozzare la compagna: tunisino condannato a 16 anni

I due si erano conosciuti sei mesi prima nel locale dove l'uomo lavorava. Dopo quest'episodio Mohamed Safi ha tentato il suicidio in carcere ...

Orrore in Nigeria: i Boko Haram sgozzano a sangue freddo 43 contadini nel Borno State

Un omicidio di massa: 43 contadini sono stati sgozzati a Koshobe, un villaggio non lontano da Maiduguri, capoluogo del Borno State, nel nord-est della Nigeria. I poveracci stavano lavorando nei campi ...

I due si erano conosciuti sei mesi prima nel locale dove l'uomo lavorava. Dopo quest'episodio Mohamed Safi ha tentato il suicidio in carcere ...Un omicidio di massa: 43 contadini sono stati sgozzati a Koshobe, un villaggio non lontano da Maiduguri, capoluogo del Borno State, nel nord-est della Nigeria. I poveracci stavano lavorando nei campi ...