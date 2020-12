Censis, il rapporto del 2020 su consumi, ricchezza, società e sussidi di welfare: l’effetto del coronavirus (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Censis fotografa l’impatto della crisi da coronavirus sulla vita degli italiani. L’anno che si sta per concludere ha visto materializzarsi i duri effetti della pandemia non solo da punto di vista sanitario. L’economia, il lavoro, il welfare e i consumi sono al centro delle apprensioni degli italiani, in una spirale negativa che dopo il nuovo lockdown non sembra accennare a un rallentamento. In questo contesto, lo Stato ha però agito da salvagente trasferendo mediamente bonus da 2mila euro al 25% della popolazione. Nonostante ciò, si estendono le disuguaglianze nella penisola. Da quelle lavorative, che vedono protagonista i lavoratori con posto sicuro contro quelli non garantiti. Per proseguire sul divario tra ricchi e poveri. Ma anche tra gli stessi studenti c’è chi ha potuto comunque mantenere un certo livello di ... Leggi su notizieora (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilfotografa l’impatto della crisi dasulla vita degli italiani. L’anno che si sta per concludere ha visto materializzarsi i duri effetti della pandemia non solo da punto di vista sanitario. L’economia, il lavoro, ile isono al centro delle apprensioni degli italiani, in una spirale negativa che dopo il nuovo lockdown non sembra accennare a un rallentamento. In questo contesto, lo Stato ha però agito da salvagente trasferendo mediamente bonus da 2mila euro al 25% della popolazione. Nonostante ciò, si estendono le disuguaglianze nella penisola. Da quelle lavorative, che vedono protagonista i lavoratori con posto sicuro contro quelli non garantiti. Per proseguire sul divario tra ricchi e poveri. Ma anche tra gli stessi studenti c’è chi ha potuto comunque mantenere un certo livello di ...

Rvaticanaitalia : Al Mondo alla Radio, alle 17.05, il rapporto #Censis. L’Italia “una ruota quadrata che non gira'. Per l’85,8% degli… - Camilla52146695 : RT @ComVentotene: “Il 50,3% dei giovani vive in una condizione socio-economica peggiore di quella vissuta dai genitori alla loro età' È qua… - vivereitalia : 54° Rapporto Censis: il prezzo del Lockdown - AleBigna : RT @ComVentotene: “Il 50,3% dei giovani vive in una condizione socio-economica peggiore di quella vissuta dai genitori alla loro età' È qua… - BabylonFalling : RT @Agenzia_Dire: Il rapporto @FonteCensis descrive un Paese in cui aumenta il divario tra ricchi e poveri, non si fanno figli e si teme la… -