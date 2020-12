Censis, con la pandemia Italia sempre più spaccata tra chi ha un lavoro garantito e chi no: la metà dei giovani vive peggio dei genitori (Di venerdì 4 dicembre 2020) I mesi complessi della pandemia di Coronavirus improvvisa sembrano aver reso comune il destino dell’intera popolazione Italiana. Tutti alle prese con un virus duro a morire, tutti con un unico nemico da battere. Ma se l’obiettivo rimane comune, gli strumenti e le risorse di ognuno per poterlo raggiungere si rivelano, ancora una volta, del tutto squilibrate. Il rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese per l’anno 2020 conferma quanto la Covid-19 abbia fatto da amplificatore virale di una realtà conosciuta da tempo, e cioè quella di due Italie che camminano ancora una volta a due velocità. La spaccatura più evidente è nella garanzia di un lavoro. Un Paese diviso tra «garantiti e non garantiti», tra quelli che nonostante il mondo attorno crolli riescono a mantenere la sicurezza di un proprio reddito e ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 dicembre 2020) I mesi complessi delladi Coronavirus improvvisa sembrano aver reso comune il destino dell’intera popolazionena. Tutti alle prese con un virus duro a morire, tutti con un unico nemico da battere. Ma se l’obiettivo rimane comune, gli strumenti e le risorse di ognuno per poterlo raggiungere si rivelano, ancora una volta, del tutto squilibrate. Il rapportosulla situazione sociale del Paese per l’anno 2020 conferma quanto la Covid-19 abbia fatto da amplificatore virale di una realtà conosciuta da tempo, e cioè quella di due Italie che camminano ancora una volta a due velocità. La spaccatura più evidente è nella garanzia di un. Un Paese diviso tra «garantiti e non garantiti», tra quelli che nonostante il mondo attorno crolli riescono a mantenere la sicurezza di un proprio reddito e ...

iltrumpo : “Censis, Con il Covid è cresciuto il divario tra ricchi e poveri.” Per non parlare di quello tra vivi e morti. #COVID19 - lunarossa31 : Censis%2C rapporto 2020: con il Covid l'Italia avanza a fatica - la Repubblica - KenSharo : New post (Censis, rapporto 2020: con il Covid l'Italia avanza a fatica - la Repubblica) has been published on NUOVA… - Profilo3Marco : RT @rep_economia: Censis, 5 milioni di precari 'scomparsi' con il Covid, mentre i 'garantiti' risparmiano altri 41 miliardi [aggiornamento… - repubblica : Censis, 5 milioni di precari 'scomparsi' con il Covid, mentre i 'garantiti' risparmiano altri 41 miliardi [di Rosar… -