Censis: "80% degli italiani a favore della stretta per Natale. L'emergenza amplia le disuguaglianze: più colpiti i vulnerabili mentre i miliardari si sono arricchiti" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lavoratori autonomi, precari, donne, giovani, studenti: sono loro, da sempre fragili, ad aver pagato il prezzo più alto di una crisi che pure ha colpito tutti. E non sarà certo la "bonus economy", la politica dei sussidi messa in atto dal governo a risolvere la loro condizione. Anzi, la pioggia generalizzata di bonus rischia di portare a una vera regressione. È questa, in estrema sintesi, la tesi dell'ultimo rapporto Censis sulla situazione sociale del paese, il 54esimo, presentato oggi in diretta streaming da Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis, e Giorgio De Rita, segretario generale. In sostanza l'epidemia, scrive l'istituto di ricerca, ha "squarciato il velo sulle nostre vulnerabilità strutturali", allargando la frattura tra garantiti e non garantiti.

