Catania, Tacopina ad un passo dal club etneo? La Sigi e il nodo debiti, i dettagli (Di sabato 5 dicembre 2020) Novità sul fronte Catania in merito alla cessione del club.Stando alle ultime indiscrezioni l'entourage di Joe Tacopina avrebbe ricevuto comunicazioni importanti da parte della Sigi in merito agli accordi concernenti la ristrutturazione del debito. Come riferisce Catanista News, questo è senza dubbio un passo importante per gli etnei che potrebbero dunque chiudere al più presto la trattativa. Per chiudere l'operazione adesso si attende solamente la consegna di tutti quei documenti, che ufficializzino come la Sigi abbia avuto le corrette garanzie da parte dei creditori proprio in base agli accordi di cui sopra. L'imprenditore italo-americano adesso spera di poter mettere le mani sul club rossoblu già dalla prossima settimana.

