Caso Suarez: telefonata tra Paratici e De Micheli? La testimonianza (Di venerdì 4 dicembre 2020) Caso Suarez, telefonata Paratici-De Micheli? Ecco la testimonianza di Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del ministero dell’Interno Gli ultimi sviluppi del Caso Suarez hanno cambiato l’intera situazione. Notificato un avviso di garanzia e sul diritto di difesa a Fabio Paratici, accusato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia per la violazione dell’articolo 371 bis del codice penale. Secondo quanto riportato da Corriere.it, le indagini hanno scoperto che, per accelerare le pratiche di cittadinanza a Suarez, Paratici avrebbe chiesto aiuto a una ministra, la titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Interrogata, ha risposto di aver procurato al ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020)-De? Ecco ladi Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del ministero dell’Interno Gli ultimi sviluppi delhanno cambiato l’intera situazione. Notificato un avviso di garanzia e sul diritto di difesa a Fabio, accusato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia per la violazione dell’articolo 371 bis del codice penale. Secondo quanto riportato da Corriere.it, le indagini hanno scoperto che, per accelerare le pratiche di cittadinanza aavrebbe chiesto aiuto a una ministra, la titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De. Interrogata, ha risposto di aver procurato al ...

ZZiliani : Per due mesi i media italici hanno tentato di far passare il caso #Suarez come il primo caso al mondo di corruzione… - Corriere : «L’esame di Suarez fu una farsa, richieste avanzate dalla Juventus» Indagati i manager bianconeri - ZZiliani : In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penaliz… - daviderizzi3 : RT @Corriere: «L’esame di Suarez fu una farsa, richieste avanzate dalla Juventus» Indagati i manager bianconeri - gabrijuve84 : RT @SandroSca: Caso Suarez, cosa rischia la Juve: -