Caso Suarez, sospesi vertici Università per Stranieri di Perugia: c’è rischio reiterazione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Giudice per le indagini preliminari ha deciso di sospendere dai pubblici uffici per otto mesi il Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego, il Direttore Generale Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e il componente della commissione Lorenzo Rocca, indagati per violazione del segreto d’ufficio, plurime falsità ideologiche in atti pubblici nell’ambito dell’esame farsa di Luis Suarez, Caso nel quale è coinvolta anche la Juventus, accusata di aver avanzato richiese e fatto pressioni per poter così tesserare il giocatore. I quattro alti vertici dell’Università per Stranieri di Perugia sono stati sottoposti a misure cautelari perché sussiste il rischio di reiterazione di ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Giudice per le indagini preliminari ha deciso di sospendere dai pubblici uffici per otto mesi il Rettore dell’perdiGiuliana Grego, il Direttore Generale Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e il componente della commissione Lorenzo Rocca, indagati per violazione del segreto d’ufficio, plurime falsità ideologiche in atti pubblici nell’ambito dell’esame farsa di Luisnel quale è coinvolta anche la Juventus, accusata di aver avanzato richiese e fatto pressioni per poter così tesserare il giocatore. I quattro altidell’perdisono stati sottoposti a misure cautelari perché sussiste ildidi ...

Corriere : «L’esame di Suarez fu una farsa, richieste avanzate dalla Juventus» Indagati i manager bianconeri - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - ZZiliani : Per due mesi i media italici hanno tentato di far passare il caso #Suarez come il primo caso al mondo di corruzione… - MarioR_91 : RT @pisto_gol: Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - massimozampini : RT @juventibus: Le ultime sul caso #Suarez, la JUVE verso il derby, un'altra chance per DYBALA. Ne parliamo con Francesco REPICE, @christia… -