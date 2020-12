Caso Suarez, legale rettrice Grego e professoressa Spina: “Vedremo se fare appello” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Non ho ancora visto il provvedimento, i miei assistiti lo stanno portando a studio. Una volta letti gli atti vedremo se ci saranno spazi per fare appello o quali azioni intraprendere. Ad oggi abbiamo solo poche pagine di decreto di sequestro, nulla più”. Così l”avvocato David Brunelli, difensore del rettore Giuliana Grego Bolli e della professoressa Stefania Spina, ha parlato in merito al Caso dell”esame farsa’ di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana. Grego Bolli e Spina sono destinatarie insieme al direttore generale dell’Università di Perugia, Simone Olivieri e al professor Lorenzo Rocca, di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione per otto mesi dall’esercizio del pubblico ufficio. ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Non ho ancora visto il provvedimento, i miei assistiti lo stanno portando a studio. Una volta letti gli atti vedremo se ci saranno spazi perappello o quali azioni intraprendere. Ad oggi abbiamo solo poche pagine di decreto di sequestro, nulla più”. Così l”avvocato David Brunelli, difensore del rettore GiulianaBolli e dellaStefania, ha parlato in merito aldell”esame farsa’ di Luisper ottenere la cittadinanza italiana.Bolli esono destinatarie insieme al direttore generale dell’Università di Perugia, Simone Olivieri e al professor Lorenzo Rocca, di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione per otto mesi dall’esercizio del pubblico ufficio. ...

