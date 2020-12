Caso Suarez, le intercettazioni: “Per fortuna c’è la questione Covid…” (Di sabato 5 dicembre 2020) “Abbiamo la fortuna che comunque le persone, sempre per la questione Covid-19, non potranno entrare durante l’esame. Questo ci dà una mano“. Queste sono le considerazioni di Simone Olivieri, esplicitate l’11 settembre 2020, in correlazione al ‘Caso Suarez’. Il direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia ha di fatto ammesso la propria colpevolezza e gli intenti tutto fuorché consoni alla legalità dell’Ateneo umbro. Il contenuto riportato è estratto dalle intercettazioni degli investigatori, come divulgato dall’Ansa. Al centro dell’ormai noto polverone mediatico intorno a Luis Suarez vi sarebbe la Juventus, la quale avrebbe favorito la gestione irregolare dell’esame d’italiano dell’attaccante sudamericano. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 dicembre 2020) “Abbiamo lache comunque le persone, sempre per laCovid-19, non potranno entrare durante l’esame. Questo ci dà una mano“. Queste sono le considerazioni di Simone Olivieri, esplicitate l’11 settembre 2020, in correlazione al ‘’. Il direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia ha di fatto ammesso la propria colpevolezza e gli intenti tutto fuorché consoni alla legalità dell’Ateneo umbro. Il contenuto riportato è estratto dalledegli investigatori, come divulgato dall’Ansa. Al centro dell’ormai noto polverone mediatico intorno a Luisvi sarebbe la Juventus, la quale avrebbe favorito la gestione irregolare dell’esame d’italiano dell’attaccante sudamericano. SportFace.

