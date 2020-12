Caso Suarez, la Procura: “La Juventus si è attivata ai massimi livelli istituzionali” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non solo i vertici dell’Università di Perugia, anche la dirigenza della Juventus risulta indagata dalla Procura di Perugia nel Caso esame falso di Suarez. In particolare, nel comunicato della Procura del capoluogo umbro, firmato da Cantone, è scritto che il club bianconero si è attivato “anche ai massimi livelli istituzionali” per accelerare l’iter per la cittadinanza al calciatore. Per questo motivo sono in corso indagini per valutare altre ipotesi di reato. Di seguito lo stralcio dal comunicato. “Gli accertamenti investigativi hanno consentito, altresì, di comprendere come, nei primi giorni del mese di settembre del 2020, la dirigenza del club torinese si fosse attivata, anche ai massimi livelli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non solo i vertici dell’Università di Perugia, anche la dirigenza dellarisulta indagata dalladi Perugia nelesame falso di. In particolare, nel comunicato delladel capoluogo umbro, firmato da Cantone, è scritto che il club bianconero si è attivato “anche aiper accelerare l’iter per la cittadinanza al calciatore. Per questo motivo sono in corso indagini per valutare altre ipotesi di reato. Di seguito lo stralcio dal comunicato. “Gli accertamenti investigativi hanno consentito, altresì, di comprendere come, nei primi giorni del mese di settembre del 2020, la dirigenza del club torinese si fosse, anche ai...

Corriere : «L’esame di Suarez fu una farsa, richieste avanzate dalla Juventus» Indagati i manager bianconeri - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - ZZiliani : Per due mesi i media italici hanno tentato di far passare il caso #Suarez come il primo caso al mondo di corruzione… - afradoc : RT @ZZiliani: In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penalizzazione de… - Enzolott : RT @FBiasin: - A settembre c'è casino attorno al caso #Suarez. - Il 25 settembre #Cantone sospende le indagini. - Molti dicono: 'Vergogna!'… -