Caso Suarez | indagati Paratici e gli avvocati della Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - SonoFabio, dirigententus, gliLuigi Chiappero e Maria Cesarina Turco per "ntus Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabioun'Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla ProcuraRepubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l'articolo 371 bis c.p". Lo scrive il club sul suo sito. "La Società ribadisce con forza la correttezza dell'operato die confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli". Lo storico avvocatontus Chiappero è stato sentito dai pm umbri lo scorso 25 settembre ...