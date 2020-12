Caso Suarez, esame farsa all’Università di Perugia: rettrice sospesa, indagati anche vertici della Juventus. I dettagli (Di venerdì 4 dicembre 2020) Novità sul Caso Suarez.Si arricchisce di un nuovo capitolo il discussissimo esame di italiano di Suarez, sostenuto la scorsa estate dall'attaccante oggi in forza all'Atletico Madrid, ad un passo dall'approdare alla Juventus. La Guardia di Finanza ha eseguito la sospensione dall’attività per 8 mesi della rettrice Giuliana Grego, del direttore Simone Olivieri e dei professori che esaminarono il calciatore del Barcellona Luis Suarez "per i reati di rivelazione del segreto d’ufficio finalizzata all’indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici". Secondo l’accusa, infatti, "è emerso che i contenuti della prova erano stati preventivamente comunicati allo stesso calciatore, giungendo a predeterminare l’esito ed ... Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Novità sul.Si arricchisce di un nuovo capitolo il discussissimodi italiano di, sostenuto la scorsa estate dall'attaccante oggi in forza all'Atletico Madrid, ad un passo dall'approdare alla. La Guardia di Finanza ha eseguito la sospensione dall’attività per 8 mesiGiuliana Grego, del direttore Simone Olivieri e dei professori che esaminarono il calciatore del Barcellona Luis"per i reati di rivelazione del segreto d’ufficio finalizzata all’indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici". Secondo l’accusa, infatti, "è emerso che i contenutiprova erano stati preventivamente comunicati allo stesso calciatore, giungendo a predeterminare l’esito ed ...

Corriere : «L’esame di Suarez fu una farsa, richieste avanzate dalla Juventus» Indagati i manager bianconeri - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - ZZiliani : Per due mesi i media italici hanno tentato di far passare il caso #Suarez come il primo caso al mondo di corruzione… - PasqualeCannone : RT @massimozampini: Anticipo anche un interessante intervento in diretta dell'avv. @cintrieri, che continua a ritenere anomale alcune modal… - Calciomerc : Caso #Suarez Indagati i dirigenti della #Juventus e sospensione per 9 mesi della rettrice dell’ Università di Perugia. -