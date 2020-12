Caso Suarez | cosa rischia la Juventus

(Di venerdì 4 dicembre 2020)la? Questa la domanda più ricorrente dopo le ultime novità sule l’esame di Perugia E ora la domanda è ricorrente e se la pongono tutti, non solo i tifosi della, ma gli appassionati di calcio o semplicemente i curiosi:la società bianconera? Ilcon Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Corriere : «L’esame di Suarez fu una farsa, richieste avanzate dalla Juventus» Indagati i manager bianconeri - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - ZZiliani : In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penaliz… - betta941 : RT @AndreaInterNews: La cosa più triste del caso #Suarez è leggere alcuni milanisti preoccupati temendo un'altra Inter cartonata che domina… - LaLuciM : Unico commento possibile, al momento, sul caso Suarez. MA CHE PALLE. - nuovamente sbattuti ovunque, senza che poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

Cosa rischia la Juve sul caso Suarez? La Guardia di Finanza ha diramato in mattinata una nota sui fatti di Perugia, quando Luis Suarez si ritrovò a sostenere l’esame di lingua italiana per ottenere la ...Gli inquirenti ribadiscono che i contenuti dell'esame erano stati preventivamente comunicati a Suarez; la Juve avrebbe fatto pressioni, per alcuni dirigenti c'è il rischio di un avviso di garanzia ...