Caso Mario Bozzoli, «Scoperto il movente dell'omicidio»: il documento scottante (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mario Bozzoli, il giallo della sua scomparsa sarà mai sviscerato in un processo? Lo sapremo il prossimo 10 dicembre 2020, quando il Gup deciderà se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio a carico di Giacomo Bozzoli oppure optare per il non luogo a procedere. Il nipote dell'imprenditore scomparso nel 2015 è l'unico indagato con le terribili accuse di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Si professa da sempre estraneo ai fatti ma le lunghe indagini, condotte a 360 gradi da quando la procura di Brescia avocò a sé il fascicolo di inchiesta, hanno consolidato un corollario di indizi concordanti che potrebbe portarlo davanti al banco degli imputati. Giacomo Bozzoli: maligne insinuazioni su moglie e figli di Mario scomparso in fonderia Il corpo di ...

