Caso Covid-19 in casa gialloblù: domenica le ragazze non giocheranno a Roma (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Tavagnacco si ferma di nuovo. Lunedì tutto il gruppo squadra verrà sottoposto a tampone. Purtroppo è una stagione sportiva ricca di incognite, imprevisti e dietrofront. Ieri è arrivata in casa Tavagnacco la notizia della positività di un membro del gruppo squadra. E’ stata una giornata intensa che si è conclusa con l’accordo con la Roma Calcio Femminile di rinviare la gara in programma nella capitale domenica 6 dicembre. A breve la Figc dovrebbe omologare lo slittamento della partita a data da destinarsi. A questo punto si rende necessario un giro di tamponi per calciatrici e staff tecnico che è stato programmato per la giornata di lunedì. Nella speranza che i test della prossima settimana diano tutti esito negativo, le ragazze dovrebbero tornare in campo domenica 13 in casa ... Leggi su udine20 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Tavagnacco si ferma di nuovo. Lunedì tutto il gruppo squadra verrà sottoposto a tampone. Purtroppo è una stagione sportiva ricca di incognite, imprevisti e dietrofront. Ieri è arrivata inTavagnacco la notizia della positività di un membro del gruppo squadra. E’ stata una giornata intensa che si è conclusa con l’accordo con laCalcio Femminile di rinviare la gara in programma nella capitale6 dicembre. A breve la Figc dovrebbe omologare lo slittamento della partita a data da destinarsi. A questo punto si rende necessario un giro di tamponi per calciatrici e staff tecnico che è stato programmato per la giornata di lunedì. Nella speranza che i test della prossima settimana diano tutti esito negativo, ledovrebbero tornare in campo13 in...

Lo ha reso noto il sindaco di Portoferraio Angelo Zini. 287 in totale i casi positivi registrati all'Elba dall'inizio della pandemia. Maggiori informazioni saranno fornite domani . Per leggere il boll ...

Ecco il consueto aggiornamento del sindaco di Monte Argentario, Francesco Borghini, sull' emergenza coronavirus nel territorio comunale: 'L'andamento generale della pandemia in It ...

