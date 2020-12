Cashback di Natale: come funziona e come ottenere i rimborsi (Di venerdì 4 dicembre 2020) come ricordato ieri sera dal Premier Conte durante la conferenza per il Dpcm, oltre all’amaro delle restrizioni natalizie, i cittadini avranno anche un (seppur piccolo) risvolto dolce: i Cashback di Natale. Chi, nel periodo natalizio, pagherà le proprie spese con carte e bancomat, potrebbe infatti ricevere un rimborso del 10% su ogni pagamento effettuato, fino ad un rimborso massimo di 150 euro. La misura non serve solo ad incentivare la ripresa del commercio natalizio ed a rinfrancare le tasche degli italiani: è un servizio nato nell’ambito di Italia Cashless, il piano pensato dal governo al fine di incentivare l’uso di carte e pagamenti digitali e disincentivare l’utilizzo di contanti. Cashback: come abilitarsi al servizio Poter ottenere ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 dicembre 2020)ricordato ieri sera dal Premier Conte durante la conferenza per il Dpcm, oltre all’amaro delle restrizioni natalizie, i cittadini avranno anche un (seppur piccolo) risvolto dolce: idi. Chi, nel periodo natalizio, pagherà le proprie spese con carte e bancomat, potrebbe infatti ricevere un rimborso del 10% su ogni pagamento effettuato, fino ad un rimborso massimo di 150 euro. La misura non serve solo ad incentivare la ripresa del commercio natalizio ed a rinfrancare le tasche degli italiani: è un servizio nato nell’ambito di Italia Cashless, il piano pensato dal governo al fine di incentivare l’uso di carte e pagamenti digitali e disincentivare l’utilizzo di contanti.abilitarsi al servizio Poter...

gigibeltrame : Con Satispay l’Extra cashback di Natale arriva direttamente sull'app #digilosofia - gigibeltrame : Cashback di Natale: con Satispay non c'è bisogno dell'app IO né di SPID #digilosofia - bruno_luckn : Uso bancomat e carta credito ma fino al 31dic usero' il contante alla faccia di Conte e suoi maghi di Arcella. - Giornaleditalia : Cashback Natale 2020, come funziona: registrazione, attivazione, da quando - framarin : #ExtraCashback di Natale come funziona: fino a 150 € di bonus sul conto corrente -