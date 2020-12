Cashback di Natale 150 euro, si parte l’8 dicembre, come funziona (Di venerdì 4 dicembre 2020) . L’intenzione del governo è quella di riconoscere un sistema di extra Cashback per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre. Si tratta, nello specifico, di un rimborso del 10% che verrà riconosciuto ai contribuenti che effettueranno acquisti presso i negozi fisici (poiché lo scopo è anche e soprattutto quello di abbattere l’uso del contante). Una sorta di bonus che si basa sul principio del “ritorno” del denaro speso, per cui il Governo avrebbe deciso di fissare il tetto massimo di 150 euro. Incentivare gli acquisti garantendo maggiore liquidità agli imprenditori più colpiti dall’emergenza Covid e, allo stesso tempo, incoraggiare i pagamenti tracciabili per combattere l’evasione e assicurare maggiori entrate all’Erario: è questo il piano Cashback di Natale, che ora ha anche una data d’inizio. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) . L’intenzione del governo è quella di riconoscere un sistema di extraper gli acquisti effettuati nel mese di. Si tratta, nello specifico, di un rimborso del 10% che verrà riconosciuto ai contribuenti che effettueranno acquisti presso i negozi fisici (poiché lo scopo è anche e soprattutto quello di abbattere l’uso del contante). Una sorta di bonus che si basa sul principio del “ritorno” del denaro speso, per cui il Governo avrebbe deciso di fissare il tetto massimo di 150. Incentivare gli acquisti garantendo maggiore liquidità agli imprenditori più colpiti dall’emergenza Covid e, allo stesso tempo, incoraggiare i pagamenti tracciabili per combattere l’evasione e assicurare maggiori entrate all’Erario: è questo il pianodi, che ora ha anche una data d’inizio. ...

