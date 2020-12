Case di riposo, la Regione rilancia: 'Tamponi rapidi per i familiari' (Di venerdì 4 dicembre 2020) I Tamponi rapidi 'funzionano' e 'se la curva epidemica dovesse addolcirsi ancora, potrebbero essere utili per le visite dei familiari e dei parenti' nelle strutture per anziani e disabili. rilancia la ... Leggi su forlitoday (Di venerdì 4 dicembre 2020) I'funzionano' e 'se la curva epidemica dovesse addolcirsi ancora, potrebbero essere utili per le visite deie dei parenti' nelle strutture per anziani e disabili.la ...

E' in difficoltà il reparto #COVID19 dell'ospedale di #Palmanova: poco personale e troppi pazienti. Ed è punto di r… - Oggi il mio pensiero va a chi è negli ospedali , a chi sta male, a chi è nelle case di riposo , a chi non ha una… - Case di riposo, Uripa: «Abbiamo armi spuntate». Cgil e Uil: «Residenze sotto gli standard» - Quando è morto non era in TI. Non solo: chi muore nelle case di riposo, non si trova in TI. - 'Nel territorio dell'Asl 4 registrate 55 nuove i…

Case di riposo, Uripa: «Abbiamo armi spuntate». Cgil e Uil: «Residenze sotto gli standard»

Viterbo, anziano morto a Belcolle e 69 nuovi casi. Focolaio nella casa di riposo Villa Serena

Sessantanove casi accertati di positività al Covid-19 sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle ...

Una suite come seconda casa: ecco gli hotel a misura di silver generation attiva

Arrivano in Italia i condo hotel dove i privati possono acquistare una suite confortevole e moderna con i servizi di un albergo. Ad Abano Terme il Ritz lancia la proposta “senior living” a 2000 euro a ...

