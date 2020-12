Caronno | nuovo punto tamponi drive-through attivo dal 11 dicembre

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 4 dicembre 2020) A partire da venerdì 11sarà possibile effettuare anche aPertusella il tampone rapido per il covid in modalità, eseguibile presso il cortile interno della ex scuola Dante Alighieri in via Ariosto. Il costo dell’esame è di 35 euro; l’utente interessato deve telefonare anticipatamente, per prenotare ed evitare affollamenti, al numero tel. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.