Capo Plaza | tutto sul nuovo album «Plaza» in uscita a gennaio 2021

(Di venerdì 4 dicembre 2020)sta per tornare. Il «giovane fuoriclasse» – soprannome che deriva dal titolo del primo singolo estratto da 20, disco di debutto pubblicato nel 2018 e che ha conquistato tre dischi di platino – ha infatti annunciato l'del suo. Il rapper ha dato l'annuncio attraverso un video teaser che sembra quasi un cortometraggio, complice anche la presenza di Fortunato Cerlino, interprete del boss Pietro Savastano nella serie Gomorra. L'attore è la voce narrante della storia di, al secolo Luca D'Orso, che in pochi anni è riuscito ad affermarsi tra gli artisti più popolari della scena urban italiana e internazionale. «Un ragazzo tanto tempo fa andò via, ci riuscì, nella sanguinosa quiete della noia, a ...

RevenewsI : Attraverso un video con Fortunato Cerlino, #CapoPlaza annuncia l'uscita del nuovo album il 22 gennaio 2021. - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : 'Plaza', il nuovo album di Capo Plaza esce il 22 g... - aylaf__ : @AdriBatti Capo Plaza non mi stanca - RadioStudioStar : Capo Plaza annuncia il nuovo album “Plaza” - 20PLAZ4 : @AL1S5A @sarazarrs @Capo_Plaza è una fanpage tipo -

Ultime Notizie dalla rete : Capo Plaza

L’album "20" che ha conquistato tre dischi di platino è ancora tra i più venduti in Italia, ma Capo Plaza non si ferma. E con un video molto toccante che vede come protagonista Fortunato Cerlino, l’at ...Il nuovo album di Capo Plaza sta per arrivare. Ad annunciarlo è lo stesso artista, che ha anche rivelato la data d’uscita fissata per il 22 gennaio 2021. Plaza è già disponibile per i pre-order. Il di ...