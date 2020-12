Caos Livorno | Ghirelli | “Situazione che preoccupa Violenza e incursioni da condannare”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Acque agitate in casa.Giorni tesi per ilcalcio, dopo il blitz dei tifosi amaranto avvenuto sotto la sede del club e per cui si è reso necessario l'intervento della polizia per riportare ordine. Un argomento spinoso affrontato tramite le colonne dell'"Ansa", anche dal numero uno della Lega Pro Francesco: espressosi così sull'accaduto.“Gli atti verificatisi presso la sede delCalcio non sono giustificati per alcun motivo. La, lesono da condannare. Ac’è una situazione che, è una piazza importante del calcio italiano. Mi auguro che si risolva al più presto. Noi continueremo a vigiliare e seguire il tutto con attenzione”.