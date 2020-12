Caos a Livorno: blitz dei tifosi nella sede del club (Di venerdì 4 dicembre 2020) Prima i pagamenti non pervenuti, poi gli Allievi che trovano il campo di allenamento chiuso, infine, la protesta accesa di tifosi. Il Livorno Calcio sta vivendo un momento assolutamente complesso. Forse il più difficile della sua storia.Nelle scorse ore i ragazzi degli Allievi Nazionali amaranto, ragazzi che non hanno ancora diciassette anni, dovevano allenarsi al ‘Piancastelli’ in Banditella. Ma qualcuno glielo ha impedito. Cancello sbarrato e chiuso con un lucchetto: questo lo scenario che ha portato alle prime manifestazioni da parte dei diretti interessati. Il motivo? Il campo sportivo, per volere del proprietario della struttura, è stato chiuso per affitto non pagato.Solo l'inizio della telenovela Livorno perché nel tardo pomeriggio di ieri, ecco il blitz dei tifosi amaranto nella ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 4 dicembre 2020) Prima i pagamenti non pervenuti, poi gli Allievi che trovano il campo di allenamento chiuso, infine, la protesta accesa di. IlCalcio sta vivendo un momento assolutamente complesso. Forse il più difficile della sua storia.Nelle scorse ore i ragazzi degli Allievi Nazionali amaranto, ragazzi che non hanno ancora diciassette anni, dovevano allenarsi al ‘Piancastelli’ in Banditella. Ma qualcuno glielo ha impedito. Cancello sbarrato e chiuso con un lucchetto: questo lo scenario che ha portato alle prime manifestazioni da parte dei diretti interessati. Il motivo? Il campo sportivo, per volere del proprietario della struttura, è stato chiuso per affitto non pagato.Solo l'inizio della telenovelaperché nel tardo pomeriggio di ieri, ecco ildeiamaranto...

Prima i pagamenti non pervenuti, poi gli Allievi che trovano il campo di allenamento chiuso. Il Livorno Calcio sta vivendo un momento assolutamente complesso. Forse il più difficile della sua storia.

