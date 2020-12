Can Yaman, è un successo: torna in prima serata (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mediaset lo ha reso ufficiale per la gioia di tutti i fan. dopo DayDreamer partirà subito Bay Yanlis, in prima serata su Canale 5, con protagonista Can Yaman. Insieme all’attore turco, acclamatissimo anche in Italia dove non si contano più i fan club, anche Özge Gürel, l’attrice di Better Sweet e Cherry Season. Can Yaman: il “regalo” di Mediaset Le fan non aspettavano altro che questa ufficializzazione Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mediaset lo ha reso ufficiale per la gioia di tutti i fan. dopo DayDreamer partirà subito Bay Yanlis, insu Canale 5, con protagonista Can. Insieme all’attore turco, acclamatissimo anche in Italia dove non si contano più i fan club, anche Özge Gürel, l’attrice di Better Sweet e Cherry Season. Can: il “regalo” di Mediaset Le fan non aspettavano altro che questa ufficializzazione Articolo completo: dal blog SoloDonna

Giovannapolido3 : RT @corte_rosaria: I premi sono riconoscimenti, ( che sicuro arriveranno), ma l'amore sincero e puro di chi vi sostiene sempre, è il tragua… - kozmaszilvi49 : RT @_dani_ta_6: Le vere persone belle, sono belle, non negli sguardi, non in quello che dicono ma proprio in quello che sono. Buon giorno… - Angela78308894 : RT @_dani_ta_6: Le vere persone belle, sono belle, non negli sguardi, non in quello che dicono ma proprio in quello che sono. Buon giorno… - ANTONIE00297505 : RT @_dani_ta_6: Le vere persone belle, sono belle, non negli sguardi, non in quello che dicono ma proprio in quello che sono. Buon giorno… - Silvana29664139 : @Le_Yamanine @canyaman1989 @CePostaPerTeOff @QuiMediaset_it @ilkerbilgi @cuneytsayil @guldemcan @aydan_m_ @samish80… -