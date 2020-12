Campania zona arancione da domenica: ecco cosa cambia, dagli spostamenti ai bar (Di venerdì 4 dicembre 2020) Niente più zona rossa per la Campania. La cabina di regia del ministero della Salute ha, infatti, deciso di far rientrare la regione nell'area arancione. I dati di questi giorni, in... Leggi su ilmattino (Di venerdì 4 dicembre 2020) Niente piùrossa per la. La cabina di regia del ministero della Salute ha, infatti, deciso di far rientrare la regione nell'area. I dati di questi giorni, in...

ciropellegrino : Oggi scade zona rossa #Campania, sono le 9 di sera, buio totale. È abbastanza vergognoso e irrispettoso nei confron… - Agenzia_Ansa : Scossa di #terremoto avvertita distintamente a #Pozzuoli e a #Napoli. Epicentro nel cuore della zona flegrea, dove… - ciropellegrino : Nel #dpcm ufficiale c'è scritto. In #Campania restiamo zona rossa #COVID19 fino a prossima Ordinanza, non oltre il… - SkyTG24 : Covid, da domenica la Campania sarà zona arancione - akureyr1 : campania zona arancione devo ricominciare a trovare scuse per non uscire -