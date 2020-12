Campania, è ancora allerta meteo fino a domenica: venti forti e possibili mareggiate (Di venerdì 4 dicembre 2020) Campania. Dopo i temporale e le piogge che hanno interessato la nostra regione nei giorni scorsi, la Protezione Civile lancia una nuova allerta meteo per i prossimi giorni. allerta vento in Campania La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di avverse condizioni meteo per “venti forti o localmente molto forti da Sud-Sud-Est L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 4 dicembre 2020). Dopo i temporale e le piogge che hanno interessato la nostra regione nei giorni scorsi, la Protezione Civile lancia una nuovaper i prossimi giorni.vento inLa Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di avverse condizioniper “o localmente moltoda Sud-Sud-Est L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Yogaolic : La Campania che riceve x il comparto sanitario meno delle altre regioni e ancora oggi si combatte con meno risorse delle altre regioni - theqvueen : raga qualcuno sa se la campania è ancora zona rossa? chiedo per un amico?? - InfoCilentoWeb : #Maltempo: ancora un allerta meteo #Campania - Nicogeronimo66 : @Capezzone @EleLe08 Dal bollettino della Campania di ieri e come ogni giorno evidenzio: dei 54 morti di ieri per co… - maestridistrada : Qui la #scuola non si è mai fermata. I ragazzi possono incontrarsi (ma distanziati), sfruttare il wi-fi e utilizzar… -