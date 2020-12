“Cambio vita” Lontana dalla tv Ilary Blasi ha deciso di ricominciare così | sarà lei a capo di tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La tv, per ora, è messa da parte. L’ultima comparsa in veste di conduttrice è stata nella nuova edizione di Giochi senza frontiere, crollata sotto il peso di ascolti deludenti. La prossima avventura perpotrebbe essere ‘L’isola dei famosi’ che, secondo alcuni, potrebbe partire il prossimo mese di febbraio. Voci, per ora, e nulla più. Di sicuro c’è chi la rimpiange: sono gli ‘orfani’ del Grande Fratello Vip., da parte sua, per ora si dedica alla famiglia ma non dimentica il lavoro con un format delnuovo che lei ha lanciato.si riprende il palcoscenico, seppur al momento solo in Rete. Con lei c’è la sua ‘crew’ di fedelissimi: gli esperti di moda, chiamati a commentare gli oufit dei famosi, sono la sorella Melory, la sua hair ...