Calciomercato, Pellegri interessa al Bologna di Mihajlovic (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è in un buon momento di forma: i rossoblu, nelle ultime cinque partite da Serie A, sono riusciti a raccogliere la bellezza di nove punti in virtù di tre vittorie e due sconfitte. Un bottino considerevole che ha portato gli emiliani al decimo posto con dodici lunghezze. Praticamente a ridosso della zona Europa League. Per continuare questo processo di crescita, però, il tecnico serbo deve essere aiutato dall’imminente ritorno del Calciomercato invernale. Riccardo Bigon e Walter Sabatini vorrebbero arricchire la rosa con un attaccante: piace molto Pietro Pellegri del Monaco. Il giovane attaccante italiano, però, è insidiato da Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic della Fiorentina. Pellegri insidiato da Cutrone e Vlahovic: Mihajlovic spera in un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ildi Sinisaè in un buon momento di forma: i rossoblu, nelle ultime cinque partite da Serie A, sono riusciti a raccogliere la bellezza di nove punti in virtù di tre vittorie e due sconfitte. Un bottino considerevole che ha portato gli emiliani al decimo posto con dodici lunghezze. Praticamente a ridosso della zona Europa League. Per continuare questo processo di crescita, però, il tecnico serbo deve essere aiutato dall’imminente ritorno delinvernale. Riccardo Bigon e Walter Sabatini vorrebbero arricchire la rosa con un attaccante: piace molto Pietrodel Monaco. Il giovane attaccante italiano, però, è insidiato da Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic della Fiorentina.insidiato da Cutrone e Vlahovic:spera in un ...

Continua lo scouting del Bologna per quel che riguarda la ricerca di un nuovo attaccante. La dirigenza felsinea sembra infatti intenzionata ad accontentare le richieste dell’allenatore. Sinisa Mihajlo ...

L’Atalanta ha alcune assenze per la Champions. Il club ha diramato i convocati per il Midtjylland, non ci sono Gollini, Caldara, Miranchuk, Malinovskyi e Pasalic. C’è però il recupero molto importante ...

