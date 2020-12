Calcio femminile | Serie A 2020-2021 | la 9ª giornata Testacoda Napoli-Juventus | Milan in trasferta a Firenze

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo la sosta per le Nazionali, tra domani e domenica si disputerà la nonadelladi. Spicca il match tra Fiorentina e, mentre la capolistasarà impegnata sul campo delfanalino di coda. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend. Il piatto forte del turno sarà proprio il match inaugurale, in programma domani alle ore 12.30. Si tratta della sfida tra Fiorentina e: le rossonere, seconde a -3 dalla vetta della classifica, andranno aa caccia dei tre punti, ma dovranno fare molta attenzione perché le Viola (quinte in graduatoria) sono un avversario estremamente temibile. Alle ore 14.30, è attesa la risposta ...