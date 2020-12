Calcio a 5 | Coppa Italia 2021 | i nuovi criteri di qualificazione alla competizione

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Si pensa al Campionato, ma di riflesso anchedia 5. La Divisione infatti, visto un calendario piuttosto complicato da rispettare a causa di rinvii e spostamenti di partite, ha fatto sapere – tramite un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, che idisecondanostrana per importanza sono stati modificati in vista delinfatti non si qualificheranno più (come da prassi) le migliori otto squadre al termine del girone d’andata, con il sistema teste di serie 1-8 e gli scontri incrociati 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, ma si arriverà a giocarsi il trofeo in una maniera diversa, per certi ...