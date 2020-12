Calabria | Puglia e Sardegna sono ancora ad alto rischio Ma l’indice Rt nazionale è sotto a 1 Il bollettino di oggi | 24mila nuovi casi e 814 morti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La bozza del monitoraggio settimanale dell’Iss-ministero della Salute, che sarà reso noto domani, rileva che tre regioni –classificate ada tre o più settimane consecutive:(a titolo precauzionale poiché non valutabile),. Nel periodo 11-24 novembre, indica lo stesso monitoraggio,di trasmissibilità Rt medio, calcolato suisintomatici, è pari a 0,91. Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni/Province autonome. Inoltre, per la seconda settimana consecutiva, l’incidenza deinegli ultimi 14 giorni è diminuita. Questi dati, ...