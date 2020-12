Calabria: Longo, 'Gino Strada sub commissario? perché no' (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe però stiamo pensando ad una ristrutturazione della struttura, perché al momento è un po' carente. Con il presidente Antonino Spirli' e con il direttore generale dell'assessorato alla Sanità stiamo vedendo come ristrutturarla, si potrebbe anche pensare, perché no?". Ad affermarlo, intervenendo a 'Titolo V' su Rai 3, è il neo commissario per la sanità in Calabria, Guido Niccolò Longo sull'eventuale scelta di Gino Strada come sub commissario. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe però stiamo pensando ad una ristrutturazione della struttura,al momento è un po' carente. Con il presidente Antonino Spirli' e con il direttore generale dell'assessorato alla Sanità stiamo vedendo come ristrutturarla, si potrebbe anche pensare,no?". Ad affermarlo, intervenendo a 'Titolo V' su Rai 3, è il neoper la sanità in, Guido Niccolòsull'eventuale scelta dicome sub

Longo: «Strada sub commissario? Perché no…»

Il commissario della sanità calabrese a "Titolo V": «Mi piacerebbe, con la Regione stiamo pensando a rafforzare la struttura, ma si potrebbe pensare a quest'idea». Il "gelo" di Spirlì che poi comunque ...

