Brumotti contro lo spaccio tra Senago e Bollate; vaccini antinfluenzali finiti | ANTEPRIMA

Vittorio Brumotti è tornato nel quartiere San Basilio per documentare lo spaccio ma l'accoglienza è stata ancora una volta ostile.

L’apertura della nuova edizione del Notiziario è affidata questa settimana all’incursione di Vittorio Brumotti dalle nostre parti, a caccia di spacciatori di droga. Il funambolo della bici, ...

Vittorio Brumotti a Verissimo: sempre in lotta contro i bulli | Video Mediaset0

Fin da piuccolo il campione di bike trial ha combattuto contro i bulli. Ecco cosa ha raccontato Vittorio Brumotti a Verissimo. Video Mediaset.

