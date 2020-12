Britney Spears: Pubblicato il nuovo brano ‘Swimming in the Stars’ (Di venerdì 4 dicembre 2020) La popstar americana ha festeggiato il suo 39esimo compleanno facendo un regalo ai suoi fan. Per il suo compleanno, Britney Spears ha fatto un regalo ai suoi fan. La popstar americana ha festeggiato il suo trentanovesimo compleanno questo mercoledì 2 dicembre. Per l’occasione, la sua etichetta RCA Records ha Pubblicato un brano mai sentito prima dal titolo “Swimming in the Stars“. Questa canzone è stata originariamente registrata per l’ultimo album della cantante, “Glory“, Pubblicato nel 2016. Ma alla fine non ha trovato lo spazio che meritava. Una versione in vinile Postato su Youtube e piattaforme di streaming, questo brano sarà disponibile il prossimo gennaio in formato vinile esclusivamente sul sito Urban Outfitters , dove è disponibile per il pre-order. Oggi venerdì ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 4 dicembre 2020) La popstar americana ha festeggiato il suo 39esimo compleanno facendo un regalo ai suoi fan. Per il suo compleanno,ha fatto un regalo ai suoi fan. La popstar americana ha festeggiato il suo trentanovesimo compleanno questo mercoledì 2 dicembre. Per l’occasione, la sua etichetta RCA Records haunmai sentito prima dal titolo “Swimming in the Stars“. Questa canzone è stata originariamente registrata per l’ultimo album della cantante, “Glory“,nel 2016. Ma alla fine non ha trovato lo spazio che meritava. Una versione in vinile Postato su Youtube e piattaforme di streaming, questosarà disponibile il prossimo gennaio in formato vinile esclusivamente sul sito Urban Outfitters , dove è disponibile per il pre-order. Oggi venerdì ...

