Brexit: Parigi, metteremo il veto se accordo 'non buono' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Parigi, 4 dic. (Adnkronos) - La Francia "metterà il veto" a un accordo commerciale post-Brexit che non soddisfi determinati requisiti, in particolare nel settore della pesca. Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Affari europei, Clement Beaune, a 'Radio Europe 1'. "Se ci sarà un accordo non buono, ci opporremo", ha aggiunto Beaune. Con un veto? "Sì. Ciascun Paese ha diritto di veto", ha precisato.

