Boxe | Mario Alfano si deve arrendere ad Haithem Laamouz | il maltese vince il titolo UE dei superpiuma a Roma

(Di sabato 5 dicembre 2020)non è riuscito a conquistare ildell’Unione Europea dei pesi. Al PalaSantoro diil pugile italiano si è dovutoal, capace di imporsi con verdetto unanime (triplo 116-112). Niente da fare per il 29enne, nato a Salerno ma da anni residente nella capitale. Il ribattezzato Super sperava di mettersi in vita la cintura e di proseguire la propria scalata in ambito internazionale, invece si è frenato bruscamente contro un avversario che oggi è parso decisamente più tonico e meritevole del successo ai punti. Il nostro portacolori, ora con un record di 15 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio, tornava sul ring a quattro mesi di distanza dall’affermazione contro Nicola Cipolletta ...

L’evento di pugilato andato in onda su Rai Sport ha presentato il match valevole per il titolo dei pesi superpiuma dell’Unione Europea tra il campione italiano Mario Alfano e il campione WBC del Medit ...A seguire i risultati dell’evento Alfano vs Laamouz trasmesso dal PalaSantoro di Roma in diretta su Rai Sport.