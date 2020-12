Boscaglia | “Trasferta di Foggia insidiosa | tutto sulle condizioni di Almici Esultanza Lucca? Ho la mia idea”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Manca sempre meno alla sfida del "Pino Zaccaria".Ildi Marco Marchionni sfida il Palermo di Robertonella 14ª giornata del Girone C di Serie C. Prova importante per i rosanero, che scenderanno in campo con il coltello tra i denti per provare a riscattare l'amaro pareggio maturato in casa contro la Viterbese. Una sfida, quella del "Pino Zaccaria", presentata nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico della compagine siciliana, Roberto. "Non mi sono soffermato nel fare bilanci e non lo faccio neanche adesso, questo è un campionato particolare dopoquello che abbiamo subito. La squadra sta giocando in un certo modo e a certi ritmi. La trasferta disarà una trasfertacontro una squadra che gioca bene e sono sicuro che ci darà ...