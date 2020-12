Bologna, Mihajlovic: “Lukaku si può fermare sul ring, in campo è dura. Domani…” (Di sabato 5 dicembre 2020) Mihajlovic scatenato alla vigilia della gara con l'Inter: "Ho provato un altro modulo in difesa solo per capire chi è che c… parla coi giornalisti. Se lo trovo lo attacco al muro"caption id="attachment 1058223" align="alignnone" width="3543" Mihajlovic, getty/captionDomanda: il Sinisa giocatore come avrebbe fermato Lukaku? Risposta: "Non riuscirei a fermarlo perché è più veloce, forte e grosso di me. Magari in un ring ci riuscirei, ma in una partita di calcio dove non sono ammessi i colpi proibiti non potrei fare nulla". Ecco Sinisa Mihajlovic alla vigilia di Inter-Bologna. Difesa a tre o solito 4-2-3-1? Sinisa apre ufficialmente la caccia alla talpa. "Ho provato quel modulo, è vero, soltanto per capire chi è che c… parla coi giornalisti. L’ho fatto apposta e sto indagando e se trovo quello che parla ... Leggi su itasportpress (Di sabato 5 dicembre 2020)scatenato alla vigilia della gara con l'Inter: "Ho provato un altro modulo in difesa solo per capire chi è che c… parla coi giornalisti. Se lo trovo lo attacco al muro"caption id="attachment 1058223" align="alignnone" width="3543", getty/captionDomanda: il Sinisa giocatore come avrebbe fermato Lukaku? Risposta: "Non riuscirei a fermarlo perché è più veloce, forte e grosso di me. Magari in unci riuscirei, ma in una partita di calcio dove non sono ammessi i colpi proibiti non potrei fare nulla". Ecco Sinisaalla vigilia di Inter-. Difesa a tre o solito 4-2-3-1? Sinisa apre ufficialmente la caccia alla talpa. "Ho provato quel modulo, è vero, soltanto per capire chi è che c… parla coi giornalisti. L’ho fatto apposta e sto indagando e se trovo quello che parla ...

