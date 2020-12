Bologna, Mihajlovic carico per l’Inter: «Parto sempre per vincere. Avrei fermato Lukaku solo sul ring» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le dichiarazioni in conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic alla vigilia del match di San Siro tra Inter e Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia dell’anticipo di campionato contro l’Inter. Le parole dell’allenatore del Bologna in conferenza stampa. Partita e precedenti – «Io Parto sempre in partita per fare un gol in più, poi se non lo prendo meglio. Io cerco di fare un gol in più dell’avversario e voglio giocare per vincere, poi se non lo prendi la partita non la perdi ma se ne fai uno in più la partita la vinci, perciò tra i due scelgo il male minore. Dicono che non c’è due senza tre, vediamo domani se è così o se è un’eccezione che conferma la regola». Modulo e formazione – «Io ho provato un nuovo assetto solo per capire ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le dichiarazioni in conferenza stampa di Sinisaalla vigilia del match di San Siro tra Inter eSinisaha parlato alla vigilia dell’anticipo di campionato contro. Le parole dell’allenatore delin conferenza stampa. Partita e precedenti – «Ioin partita per fare un gol in più, poi se non lo prendo meglio. Io cerco di fare un gol in più dell’avversario e voglio giocare per, poi se non lo prendi la partita non la perdi ma se ne fai uno in più la partita la vinci, perciò tra i due scelgo il male minore. Dicono che non c’è due senza tre, vediamo domani se è così o se è un’eccezione che conferma la regola». Modulo e formazione – «Io ho provato un nuovo assettoper capire ...

DiMarzio : #InterBologna, cambiamenti in vista per #Mihajlovic - sportface2016 : #Bologna, #Mihajlovic show in conferenza: 'Voglio trovare chi parla coi giornalisti e lo appendo al muro' - Gazzetta_it : #Mihajlovic #Bologna: 'Come fermare #Lukaku? Forse sul ring, sul campo è dura' #InterBologna - MusticaG : In questo momento non vorrei essere il calciatore del #Bologna che #Mihajlovic sta cercando. - DiMarzio : #Mihajlovic scherza su #Lukaku alla vigilia di #InterBologna -