Bollettino Coronavirus del 4 Dicembre 2020 (Di venerdì 4 dicembre 2020) In data 4 Dicembre l'incremento nazionale dei casi è +1,44% (ieri +1,41%) con 1.688.939 contagiati totali, 872385 dimissioni/guarigioni (+25.576) e 58.852 deceduti (+814); 757.702 infezioni in corso (-2.280). Elaborati 212.741 tamponi totali (ieri 226.729); 24.099 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 11,32% (ieri 10,24% – target 2%). Ricoverati con sintomi -512 (31.200); terapie intensive -30 (3.567) con 201 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.533; Veneto 3.708; Emilia Romagna 2.143; Piemonte 2.132; Lazio 1.831; Campania 1.651; Puglia 1.419. In Lombardia curva +1,08% (ieri +0,90%) con 42.276 tamponi totali (ieri 36.271) e 13.949 nuovi casi testati (ieri 11.569): 4.533 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 10,72% (ieri 10,34% – target 2%); rapporto positivi/nuovi casi testati 32,49% (ieri 32,42% –

