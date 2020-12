Bollettino 4 dicembre: Natale con chi vuoi? Nemmeno per sogno (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il nuovo dpcm ha spazzato via qualche entusiasmo rispetto alla prospettiva di un Natale diverso, ma la sostanza di fatto non cambia. Ospedale strumenti (Facebook)Tutto sommato non è andata malissimo, ma forse Nemmeno come qualcuno si aspettava, nelle più rosee aspettative. L’ufficializzazione del nuovo dpcm ha prodotto tutto sommato la giusta dose di critiche, giusto da quelli che pensavano che questo Natale sarebbe stato identico al mese di agosto, dove le immagini delle discoteche stracolme hanno fatto storia. Il Governo, nella giornata che nell’arco d 24 ore ha segnato un record negativo di decessi, con numeri molto vicini a quelli di marzo, ha ribadito la linea della fermezza circa la necessità di mantenere alta la soglia della prevenzione e della limitazione, quando possibile, di inutili assembramenti che ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il nuovo dpcm ha spazzato via qualche entusiasmo rispetto alla prospettiva di undiverso, ma la sostanza di fatto non cambia. Ospedale strumenti (Facebook)Tutto sommato non è andata malissimo, ma forsecome qualcuno si aspettava, nelle più rosee aspettative. L’ufficializzazione del nuovo dpcm ha prodotto tutto sommato la giusta dose di critiche, giusto da quelli che pensavano che questosarebbe stato identico al mese di agosto, dove le immagini delle discoteche stracolme hanno fatto storia. Il Governo, nella giornata che nell’arco d 24 ore ha segnato un record negativo di decessi, con numeri molto vicini a quelli di marzo, ha ribadito la linea della fermezza circa la necessità di mantenere alta la soglia della prevenzione e della limitazione, quando possibile, di inutili assembramenti che ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 dicembre: 24.099 nuovi casi e 814 morti - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 dicembre: 24.099 nuovi casi e 814 morti - SkyTG24 : ?? #Covid19, nuovo #Dpcm: 25 e 26/12 e 1/1 blocco degli spostamenti anche tra i Comuni - occhio_notizie : Nella giornata di oggi sono #deceduti 2 pazienti a causa delle complicazioni dovute al #Covid_19. Ecco il… - marinellazetti : #Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 dicembre: 24.099 nuovi casi e 814 morti. Troppi. @Corriere -