“Boldrinata si può dire | sta pure sul vocabolario” E scoppia il caos in Aula Video

Roma, 4 dic – La guerra delle parole, in politica, non è mai una questione secondaria. E questo la sinistra lo sa molto bene, visto che non perde occasione di imporre ovunque la sua neolingua politicamente corretta. Migrante anziché clandestino, gay invece di omosessuale, transgender al posto di travestito, cisgender in luogo di eterosessuale. Senza contare i vari sindaca, ministra, consigliera, assessora e così via (giusto «segretaria di partito» se lo sono risparmiato, per ovvi motivi). La genderizzazione del linguaggio, del resto, è ormai diventata la cifra ideologica di Laura Boldrini, tanto che il termine «boldrinata» si è ormai affermato nella lingua popolare, trovando spazio anche nella lista dei neologismi su alcuni vocabolari (qualche anno fa è stata pure pubblicata l'antologia Tutte le boldrinate dalla A alla Z). Se però si fa uso del termine a Montecitorio, ...

